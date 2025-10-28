Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick auf Bilanz 28.10.2025 23:18:00

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende TRATON-Bilanz.

TRATON
24.91 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

TRATON lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TRATON die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,831 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 12,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,34 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,87 Milliarden EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,40 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,61 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 43,54 Milliarden EUR, gegenüber 47,47 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

