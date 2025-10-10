Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’621 0.1%  SPI 17’398 0.0%  Dow 46’358 -0.5%  DAX 24’602 0.0%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5’627 0.0%  Gold 3’988 0.3%  Bitcoin 98’085 -0.1%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 64.4 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien
TRATON-Aktie dennoch fester: TRATON setzt im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ab
Vorwürfe wegen Autotalks-Übernahme: QUALCOMM-Aktie verliert
ETFs schlagen die Superreichen - warum breite Indexfonds langfristig erfolgreicher sind
Bringt die starke KI-Strategie Überlegenheit über NVIDIA?: Alphabet überzeugt Investoren und Analysten gleichermassen
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Fahrzeugabsatz im Blick 10.10.2025 14:01:00

TRATON-Aktie dennoch fester: TRATON setzt im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ab

TRATON-Aktie dennoch fester: TRATON setzt im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ab

Der Nutzfahrzeughersteller TRATON hat im dritten Quartal einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau verzeichnet.

Volkswagen
9.00 EUR 1.69%
Kaufen Verkaufen
Auf Basis vorläufiger Zahlen wurden insgesamt 71.400 Fahrzeuge ausgeliefert, gegenüber 85.300 Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum, wie die TRATON Group mitteilte. Dabei legten Verkäufe vollelektrischer Fahrzeuge im Konzern um 55 Prozent auf 820 Einheiten zu.

Der Rückgang ist vor allem einem Absatzeinbruch bei International Motors (ehemals Navistar) von 57 Prozent geschuldet. Die Marken Scania (-1%) und Volkswagen Truck & Bus (-4%) verzeichneten ebenfalls leichte Rückgänge, während die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen von MAN Truck & Bus um 24 Prozent anzog.

Die TRATON-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,37 Prozent höher bei 26,80 Euro.

DJG/sha/rio

DOW JONES

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: TRATON GROUP

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

10:30 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10:06 SMI-Rally gerät ins Stocken
09:12 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
06:50 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordlauf
09.10.25 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’161.13 18.83 BDGS0U
Short 13’428.10 13.42 QIUBSU
Short 13’928.58 8.76 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’621.04 10.10.2025 13:49:59
Long 12’079.15 18.98 SR6B4U
Long 11’819.93 13.72 SQFBLU
Long 11’311.10 8.86 BEFSQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien
Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt
Diginex-Aktie verliert deutlich: Was steckt hinter der Abkühlung?
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth steigt am Nachmittag stark
NVIDIA Aktie News: NVIDIA steigt am Abend

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}