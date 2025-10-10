Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Fahrzeugabsatz im Blick
|
10.10.2025 14:01:00
TRATON-Aktie dennoch fester: TRATON setzt im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ab
Der Nutzfahrzeughersteller TRATON hat im dritten Quartal einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau verzeichnet.
Der Rückgang ist vor allem einem Absatzeinbruch bei International Motors (ehemals Navistar) von 57 Prozent geschuldet. Die Marken Scania (-1%) und Volkswagen Truck & Bus (-4%) verzeichneten ebenfalls leichte Rückgänge, während die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen von MAN Truck & Bus um 24 Prozent anzog.
Die TRATON-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,37 Prozent höher bei 26,80 Euro.
DJG/sha/rio
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|
24.07.25
|Ausblick: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.25
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|Volkswagen-Aktie fester: Mehr Auslieferungen in Q2 (finanzen.ch)
|
16.05.25
|VW-Aktie schwächer: Volkswagen-Chef sieht anhaltenden Handlungsbedarf bei Kostenoptimierung - Druck auf Blume (finanzen.ch)
|
09.05.25
|VW-Aktie fester: Volkswagen ruft den ID. Buzz in den USA in die Werkstatt zurück - Audi warnt vor Betrügern (finanzen.ch)
|
02.05.25
|Volkswagen-Kernmarke und Seat verzeichnen Margeneinbruch - Aktie gewinnt dennoch (Dow Jones)
|
29.04.25
|Ausblick: Volkswagen legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.04.25
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leicht erholt -- DAX zum Wochenschluss zurückhaltend -- Asiens Märkte gehen mit Verlusten ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag mit positiver Tendenz, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Zum Wochenschluss ging es an den Börsen in Fernost derweil nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}