SMI 12'916 0.0%  SPI 17'750 -0.1%  Dow 48'058 1.1%  DAX 24'170 0.2%  Euro 0.9332 -0.2%  EStoxx50 5'730 0.4%  Gold 4'216 -0.3%  Bitcoin 72'008 -2.1%  Dollar 0.7969 -0.4%  Öl 61.3 -1.9% 
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Munich Re-Aktie fester: Rückversicherer übertrifft Ziele und stellt neue Strategie bis 2030 vor
So reagieren die Aktien von HENSOLDT, RENK, und TKMS auf die Rheinmetall-Expansion
thyssenkrupp-Aktie verliert: Importdruck zwingt Elektrostahlproduktion zum stehen
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Electrical Steel sieht Arbeitsplätze gefährdet
thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

Schwieriges Umfeld 11.12.2025 12:12:36

thyssenkrupp-Aktie verliert: Importdruck zwingt Elektrostahlproduktion zum stehen

Der Industriekonzern thyssenkrupp wird wegen eines hohen Importdrucks und des schwachen Marktumfeldes seine Produktion für Elektrostahl zeitweise stilllegen.

Ab Mitte Dezember würden die Werke in Gelsenkirchen und im französischen Isbergues bis zum Jahresende vollständig geschlossen, teilte die Stahl-Sparte am Donnerstag in Duisburg mit.

Darüber hinaus werde der Standort Isbergues ab Januar für mindestens vier Monate nur mit 50 Prozent seiner Gesamtkapazität produzieren. Die Elektroband-Tochter von thyssenkrupp Steel reagiere damit auf massiv gestiegene, niedrigpreisige Importe, insbesondere aus Asien, hiess es.

Diese Entwicklungen haben den Angaben zufolge zu einer "dramatischen Veränderung der Auftragsvolumina und somit zur erheblichen Unterauslastung der europäischen Produktionsanlagen geführt". In der Folge seien "akute Massnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung des Betriebs unverzichtbar", so das Unternehmen.

"Kornorientiertes Elektroband ist für die europäische Energieinfrastruktur und die Energiewende unverzichtbar. Wir setzen uns nachdrücklich für die Aufrechterhaltung der Produktion in Europa ein und bemühen uns derzeit um einen wirksamen Marktschutz, um faire Wettbewerbsbedingungen für dieses strategisch wichtige Produkt zu gewährleisten", erklärte die Chefin der Stahlsparte, Marie Jaroni. Dabei gehe es auch um die Sicherung von 1.200 Arbeitsplätze in Gelsenkirchen und Isbergues.

thyssenkrupp Electrical Steel ist Unternehmensaussagen zufolge einer von zwei verbliebenen europäischen Herstellern von kornorientiertem Elektroband, einem Spezialwerkstoff für die Energiewirtschaft.

Im XETRA-Handel notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,72 Prozent schwächer bei 8,87 Euro.

/nas/mis

DUISBURG (awp international)

