Ausblick: PUMA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PUMA wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,451 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,860 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

PUMA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,175 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,89 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,54 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,82 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch