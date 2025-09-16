ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
|Schwieriger Markt
|
16.09.2025 17:15:36
ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: Konzern senkt Prognose wegen Werbeflaute
Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 wird für das laufende Jahr aufgrund des weiter schwierigen Werbemarktes pessimistischer und senkt seinen Jahresausblick.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde unter Berücksichtigung des Verivox-Verkaufs nun bei 420 bis 470 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 520 Millionen - plus/minus 50 Millionen Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll unter Berücksichtigung von Steuereffekten über dem Vorjahresniveau von 229 Millionen Euro liegen.
Das Management von ProSiebenSat.1 geht davon aus, dass die wirtschaftliche Lage im deutschsprachigen Raum im wichtigen vierten Quartal, schwierig bleibe. Dies zeige sich zunehmend in der Werbenachfrage für September und in ersten Indikationen für Oktober, die sowohl im Fernsehen als auch bei den digitalen Werbeprodukten unter den Erwartungen lägen.
Für das dritte Quartal rechnet die Unternehmensführung mit einem Rückgang der Entertainment-Werbeeinnahmen im deutschsprachigen Raum im mittleren einstelligen Prozentbereich und im vierten Quartal mit einem leichten Rückgang.
Die gekappte Prognose belastete auch den Aktienkurs. Zuletzt sank die Aktie via XETRA um 2,06 Prozent auf 6,18 Euro.
Der Medienkonzern wurde erst kürzlich von der italienischen Media for Europe (MFE) geschluckt, was den Aktienkurs zunächst kräftig antrieb. In der Folge standen die Papiere aber stark unter Druck.
UNTERFÖHRING (awp international)
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|09:15
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|11.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
