Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’008 -1.1%  SPI 16’692 -1.2%  Dow 45’716 -0.4%  DAX 23’337 -1.7%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’374 -1.2%  Gold 3’682 0.1%  Bitcoin 90’716 -1.1%  Dollar 0.7884 -0.8%  Öl 68.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis setzt Rekordrally fort
Nestlé-Aktie: Konzern gibt zwei Euro-Anleihen in Milliardenhöhe aus
Lufthansa-Aktie gewinnt: Gespräche mit Kabinengewerkschaft Ufo gescheitert
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: Konzern senkt Prognose wegen Werbeflaute
Suche...
Plus500 Depot

ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Schwieriger Markt 16.09.2025 17:15:36

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: Konzern senkt Prognose wegen Werbeflaute

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: Konzern senkt Prognose wegen Werbeflaute

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 wird für das laufende Jahr aufgrund des weiter schwierigen Werbemarktes pessimistischer und senkt seinen Jahresausblick.

ProSiebenSat.1 Media
7.53 CHF 13.08%
Kaufen Verkaufen
Wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird der Konzernumsatz unter Berücksichtigung des Verkaufs von des Vergleichsportals Verivox nun bei 3,65 bis 3,80 Milliarden Euro erwartet, nach zuvor 3,85 Milliarden plus/minus 150 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Konzernumsatz bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen bei 3,77 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde unter Berücksichtigung des Verivox-Verkaufs nun bei 420 bis 470 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 520 Millionen - plus/minus 50 Millionen Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll unter Berücksichtigung von Steuereffekten über dem Vorjahresniveau von 229 Millionen Euro liegen.

Das Management von ProSiebenSat.1 geht davon aus, dass die wirtschaftliche Lage im deutschsprachigen Raum im wichtigen vierten Quartal, schwierig bleibe. Dies zeige sich zunehmend in der Werbenachfrage für September und in ersten Indikationen für Oktober, die sowohl im Fernsehen als auch bei den digitalen Werbeprodukten unter den Erwartungen lägen.

Für das dritte Quartal rechnet die Unternehmensführung mit einem Rückgang der Entertainment-Werbeeinnahmen im deutschsprachigen Raum im mittleren einstelligen Prozentbereich und im vierten Quartal mit einem leichten Rückgang.

Die gekappte Prognose belastete auch den Aktienkurs. Zuletzt sank die Aktie via XETRA um 2,06 Prozent auf 6,18 Euro. Der Medienkonzern wurde erst kürzlich von der italienischen Media for Europe (MFE) geschluckt, was den Aktienkurs zunächst kräftig antrieb. In der Folge standen die Papiere aber stark unter Druck. /err/jha/

UNTERFÖHRING (awp international)

Weitere Links:

ProSiebenSat.1-Aktie weit im Plus: Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle
ProSiebenSat.1-Aktie klettert nach Bieterwettstreit - Gefahr für Netflix, Disney & Co.?
August 2025: Die Expertenmeinungen zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Bildquelle: Keystone,Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG,Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:15 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
11.09.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
01.09.25 ProSiebenSat.1 Media Sell Warburg Research
06.08.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Training und LIVE-Handel von abgesicherten Einkommens-Strategien mit Optionen - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr
15:05 Flughafen Zürich mit Rekordhalbjahr
13:49 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Temenos AG, DKSH Holding AG
09:20 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
09:03 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
09:01 SMI-Schwergewichte belasten
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unter dem GD200
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’547.06 19.78 SJXBGU
Short 12’820.96 13.56 S2S3KU
Short 13’304.51 8.81 BU9S6U
SMI-Kurs: 12’008.12 16.09.2025 17:26:40
Long 11’543.70 19.00 BXGS2U
Long 11’296.49 13.71 B1SSKU
Long 10’799.38 8.81 B4PSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Goldpreis mit neuem Rekordhoch
Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Goldpreis setzt Rekordrally fort
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Dienstagmittag
Zinspolitik im Fokus: SMI und DAX schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Trotz Druck auf SAP-Aktie: Analyst Jefferies bleibt bei "Buy"
Microsoft-Aktie mit Minus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
Oracle-Aktie im Aufwind: Spekulationen um einen möglichen TikTok-Mega-Deal treiben Kurs an

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}