Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor

Lufthansa wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,699 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,920 EUR je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,16 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,74 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,15 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 39,66 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 37,58 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch