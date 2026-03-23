LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Anil Shenoy kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebitda), nachdem der Chemikalienhändler die Konsensschätzung verfehlt hatte. Die Aktie sei zwar im historischen Vergleich niedrig bewertet, doch damit werde sie im Einklang mit dem Konkurrenten IMCD gehandelt und mit einem Aufschlag im Vergleich zu Azelis. Er bevorzugt weiterhin besser als Brenntag spezialisierte Distributoren./tih/ck;