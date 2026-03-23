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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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23.03.2026 10:29:43

Brenntag SE Equal Weight

Brenntag
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Anil Shenoy kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebitda), nachdem der Chemikalienhändler die Konsensschätzung verfehlt hatte. Die Aktie sei zwar im historischen Vergleich niedrig bewertet, doch damit werde sie im Einklang mit dem Konkurrenten IMCD gehandelt und mit einem Aufschlag im Vergleich zu Azelis. Er bevorzugt weiterhin besser als Brenntag spezialisierte Distributoren./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
49.13 € 		Abst. Kursziel*:
-14.51%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
49.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.08%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
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