Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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20.03.2026 10:26:51
Brenntag SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 64 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem schwachen Abschluss von 2025 sehe es für den Chemiehändler nun zunächst besser aus, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstagabend. Zudem seien die Aktien im historischen Vergleich recht günstig./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.16 €
|
Abst. Kursziel*:
37.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.48%
|
Analyst Name::
Suhasini Varanasi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Brenntag SE
|
19.03.26
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|EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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18.03.26
|EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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18.03.26
|DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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17.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Brenntag Underweight
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|13.03.26
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|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|13.03.26
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|Brenntag Equal Weight
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|Brenntag Hold
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