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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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23.03.2026
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24.03.2026 07:20:08

Brenntag SE Buy

Brenntag
46.74 CHF 6.17%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 46 auf 57 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Chemikalienhändler wie Brenntag hätten einige Risiken weniger und profitierten letztlich von höheren Preisen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.28 € 		Abst. Kursziel*:
11.15%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
52.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.24%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
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07:20 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
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13.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13.03.26 Brenntag Hold Warburg Research
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