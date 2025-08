Ausblick: BP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BP lässt sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BP die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,113 USD aus. Im letzten Jahr hatte BP einen Verlust von -0,010 GBP je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 42,22 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 37,49 Milliarden GBP erzielt wurde.

Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,423 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,020 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 177,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 148,05 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch