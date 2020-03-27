|Kurse + Charts + Realtime
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten. Das Geschäftsmodell von BP sei derweil im Branchenvergleich zu prozyklisch, was bei schwächeren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stärkeren Rückgängen der Cash-Rendite führe./la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.24 £
|
Abst. Kursziel*:
3.75%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
