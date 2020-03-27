|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 20:48:27
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Gespräch mit der Finanzchefin Kate Thomson auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Der Ölkonzern arbeite am Erreichen von vier Hauptzielen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu gehöre eine Steigerung des Free Cashflow bis 2027, die Schuldensenkung und geplante Kostensenkungen./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 14:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 14:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.70 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4.29 £
|
Abst. Kursziel*:
9.53%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
