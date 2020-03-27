Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Gespräch mit der Finanzchefin Kate Thomson auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Der Ölkonzern arbeite am Erreichen von vier Hauptzielen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu gehöre eine Steigerung des Free Cashflow bis 2027, die Schuldensenkung und geplante Kostensenkungen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 14:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 14:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4.70 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4.29 £ 		Abst. Kursziel*:
9.53%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

