BP 4.67 CHF 0.95% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Gespräch mit der Finanzchefin Kate Thomson auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Der Ölkonzern arbeite am Erreichen von vier Hauptzielen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu gehöre eine Steigerung des Free Cashflow bis 2027, die Schuldensenkung und geplante Kostensenkungen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 14:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 14:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.