Expertise 13.11.2025 18:25:00

Ausblick: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Allianz öffnet die Bücher -  damit rechnen Experten.

Allianz gibt am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,21 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,54 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 53,83 Prozent auf 19,76 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,80 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,83 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 25,20 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,37 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 137,01 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Allianz-Aktie unter der Lupe: Insidertrade und Kursrücksetzer vor Quartalszahlen
Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial
Allianz-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold

Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com

