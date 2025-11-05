AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochabend in Grün

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 258,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'825 Punkten tendiert. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 259,65 USD zu. Bei 243,09 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'696'705 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 267,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 3,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 70,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Amazon-Aktie profitiert nur zeitweise von Milliarden-Deal mit OpenAI - Analysten heben den Daumen

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten