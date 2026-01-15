Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meilenstein 15.01.2026 17:08:00

Alphabet-Aktie tiefer: Google-Konzern bleibt über der 4-Billionen-Marke

Nachdem Alphabet am Dienstag als viertes Unternehmen weltweit in den elitären 4-Billionen-Dollar-Club eingetreten ist verbleibt der Google-Mutterkonzern auf diesem Niveau.

NVIDIA
150.45 CHF 3.29%
Kaufen Verkaufen
• Alphabet bleibt über 4-Billionen-Marktkapitalisierung
• Milliarden-Deal mit Apple zur Nutzung von Gemini für Siri
• Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Dank eines milliardenschweren KI-Deal mit Apple und starken Prognosen für 2026 konnte Alphabet am Dienstag die historische 4-Billionen-Marktkapitalisierung erreichen. Apple wird Googles Gemini-KI-Modell als Grundlage für die nächste Generation seiner Sprachassistentin Siri und weitere Foundation Models nutzen. Branchenexperten bezeichnen die Vereinbarung als Milliarden-Deal, der Alphabets Position im KI-Wettrennen erheblich stärkt.

Viertes Mitglied im exklusiven 4-Billionen-Dollar-Club

Mit dem Erreichen einer Marktkapitalisierung von 4 Billionen USD gesellt sich Alphabet zu einem exklusiven Kreis von Tech-Giganten. Nur NVIDIA, Microsoft und Apple haben diese beeindruckende Bewertungsschwelle bisher überschritten. Die Aufnahme in diesen Club unterstreicht die zentrale Rolle, die Alphabet im aktuellen KI-getriebenen Technologieboom spielt.

Aktie auf Rekordjagd

Der Kursanstieg spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren wider. Am gestrigen Mittwoch erreichte die Alphabet-Aktie (Klasse C) ein neues 52-Wochen-Hoch bei 341,20 Dollar. Letztlich beendete das Papier den Mittwochshandel an der NASDAQ nahezu unverändert (-0,04 Prozent) bei 336,31 Dollar.

Am heutigen Donnerstag geht es an der NASDAQ zeitweise um 1,08 Prozent auf 332,22 Dollar abwärts. Diese Kursentwicklung bestätigt den zuletzt anhaltenden Aufwärtstrend des Unternehmens nicht.

Starke Prognosen für kommende Quartalszahlen

Die Marktbeobachter blicken mit Spannung auf den 4. Februar, wenn Alphabet seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlichen wird. Experten prognostizieren laut Yahoo!finance einen Gewinn von 10,55 Dollar je Aktie.

Analysten bleiben für 2026 optimistisch mit starken Wachstumsprognosen: Das Kerngeschäft der Internetsuche bleibt stark, die Cloud-Sparte gewinnt Marktanteile, das autonome Fahrsystem Waymo macht Fortschritte, und die KI-Plattform Gemini entwickelt sich zu einem bedeutenden Umsatztreiber.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Erstmals seit 2019: Alphabet-Aktie überholt Apple bei der Marktkapitalisierung und jagt nun NVIDIA

Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com

