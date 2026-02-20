NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100-Performance
|
20.02.2026 22:34:11
Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich
So bewegte sich der NASDAQ 100 am Freitag schlussendlich
Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.87 Prozent auf 25’012.62 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.645 Prozent auf 24’637.32 Punkte an der Kurstafel, nach 24’797.34 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24’633.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’077.56 Punkten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’987.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’054.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22’068.06 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.768 Prozent abwärts. Bei 26’165.08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 24’387.47 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 5.22 Prozent auf 46.56 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4.01 Prozent auf 314.98 USD), eBay (+ 3.92 Prozent auf 88.07 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.74 Prozent auf 314.90 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 3.19 Prozent auf 201.39 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CrowdStrike (-7.95 Prozent auf 388.60 USD), Zscaler (-5.47 Prozent auf 159.75 USD), Atlassian (-5.33 Prozent auf 75.98 USD), Datadog A (-4.10 Prozent auf 115.66 USD) und Copart (-3.11 Prozent auf 36.48 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’555’531 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.885 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25’012.62
|0.87%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht in Grün ins Wochenende -- DAX schlussendlich fester -- Wall Street schliesslich stärker -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen höher. Die Wall Street zeigte sich vor dem Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Freitag mit schwacher Tendenz.