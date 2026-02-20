Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.87 Prozent auf 25’012.62 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.645 Prozent auf 24’637.32 Punkte an der Kurstafel, nach 24’797.34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24’633.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’077.56 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’987.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’054.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 22’068.06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.768 Prozent abwärts. Bei 26’165.08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 24’387.47 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 5.22 Prozent auf 46.56 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4.01 Prozent auf 314.98 USD), eBay (+ 3.92 Prozent auf 88.07 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.74 Prozent auf 314.90 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 3.19 Prozent auf 201.39 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CrowdStrike (-7.95 Prozent auf 388.60 USD), Zscaler (-5.47 Prozent auf 159.75 USD), Atlassian (-5.33 Prozent auf 75.98 USD), Datadog A (-4.10 Prozent auf 115.66 USD) und Copart (-3.11 Prozent auf 36.48 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’555’531 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.885 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

