Allianz-Aktie im Blick: Cyberattacke bei US-Sparte gemeldet

• US-Tochter der Allianz von Cyberangriff betroffen• FBI ermittelt• Vorfall kommt zur Unzeit

Ein weitreichender Cyberangriff auf den Versicherungskonzern Allianz Life, eine Tochter des DAX-Konzerns Allianz, hat die sensiblen Daten der Mehrheit der rund 1,4 Millionen Kunden kompromittiert. Wie es in Medienberichten heisst, wurden bei dem Angriff neben Kundendaten auch Informationen von Finanzberatern und ausgewählten Mitarbeitern entwendet.

Der Angriff hat sich dabei bereits Mitte Juli abgespielt und sei innerhalb eines Tages entdeckt worden. Der Öffentlichkeit wurde der Vorfall jedoch erst am Sonntag offenbart, nachdem das US-Portal TechCrunch als erstes darüber berichtete. Konkret war es Angreifern durch Social-Engineering-Methoden gelungen, Zugang zu einem cloudbasierten CRM-System eines Drittanbieters erlangten. Was für Kunden besonders brisant sein dürfte: Es handelt sich um personenbezogene Kundeninformationen, die in einer externen Datenbank gespeichert waren.

FBI eingeschaltet - Untersuchungen laufen auf Hochtouren

Die Dimension des Angriffs hat unmittelbar das FBI auf den Plan gerufen. Die US-Bundespolizei untersucht den Fall mit höchster Priorität. Die Allianz betont in einer Meldung an die Generalanwaltschaft des US-Bundesstaats Maine, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, dass es bislang keine Hinweise darauf gibt, dass weitere Systeme des Unternehmens kompromittiert wurden.

Der Versicherungskonzern hat angekündigt, alle betroffenen Personen etwa ab dem 1. August 2025 zu informieren. Diese verzögerte Benachrichtigung könnte bei Kunden für zusätzliche Verunsicherung sorgen, entspricht jedoch dem üblichen Protokoll, um zunächst das volle Ausmass des Schadens zu erfassen.

Für den Allianz-Konzern kommt dieser Vorfall zur Unzeit. Das Unternehmen hatte erst kürzlich mit der Ernennung von Hyeji Kang zur neuen CFO von Allianz Commercial personelle Veränderungen vorgenommen, die nun von diesem Sicherheitsvorfall überschattet werden könnten. Zudem hatte der deutsche Versicherungsriese vor einigen Jahren wegen mangelhafter IT-Systeme einen Rüffel von der deutschen Finanzaufsicht Bafin kassiert. Allerdings war es damals nicht um einen Cyberangriff gegangen, sondern um das Identitäts- und Rechtemanagement des Konzerns, wie die SZ schreibt. Des Weiteren bemängelte die Bafin damals die IT-Geschäftsorganisation, da diese keine einheitliche Führung hatte.

Nach dem jüngsten Cyberangriff, könnte die Bafin dementsprechend noch einmal auf das Thema IT-Sicherheit der Allianz zurückkommen, auch wenn es sich bei dem jüngsten Vorfall nicht um einen Angriff auf Allianz-Systeme gehandelt hatte, sondern leidglich ein Drittanbieter attackiert wurde.

Experten warnen vor langfristigen Folgen

Cybersicherheitsexperten weisen darauf hin, dass der finanzielle Schaden bei solchen Angriffen oft nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Das erschütterte Kundenvertrauen könnte für die Allianz langfristig deutlich gravierendere Auswirkungen haben als die unmittelbaren Kosten der Sicherheitsverletzung.

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie effektiv die Allianz die Krisenkommunikation gestaltet und welche Massnahmen ergriffen werden, um betroffene Kunden zu schützen und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

So notiert die Allianz-Aktie

Am Montag hatte die Allianz-Aktie den XETRA-Handel letztlich 0,58 Prozent tiefer bei 339,60 Euro verlassen. Am Dienstag erholt sich das Papier jedoch wieder und gewinnt stellenweise 1,03 Prozent auf 343,10 Euro.

Redaktion finanzen.ch