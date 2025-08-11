Aktien-Tipp Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten.

Die Aktie notierte um 14:33 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.0 Prozent auf 151.15 CHF zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 34.50 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via SIX SX 140’593 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 20.3 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Swiss Re am 14.08.2025 vorlegen.

