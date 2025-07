NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 143 auf 144 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker gab seinen Schätzungen am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht den letzten Feinschliff./ag/jha/;