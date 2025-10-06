Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Blick
|
06.10.2025 13:19:44
Aktien-Tipp Richemont-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Richemont-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Louise Singlehurst genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 160 auf 163 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr dürften eine robuste Geschäftsdynamik des Luxusgüterkonzerns belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse
Die Richemont-Aktie musste um 13:03 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1.6 Prozent auf 153.10 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 6.47 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121’618 Richemont-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 13.3 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 14.11.2025 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Zürich: SLI am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Montagvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|12:30
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:30
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:30
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich in der neuen Handelswoche etwas aufwärts. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}