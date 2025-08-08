|Kurse + Charts + Realtime
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Für Richemont senkte der Experte die Gewinnschätzungen 2026 bis 2028./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Richemont
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
145.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
131.90 CHF
Abst. Kursziel*:
9.93%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
131.42 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
10.34%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
