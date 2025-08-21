NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edh;