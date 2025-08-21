|Kurse + Charts + Realtime
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Nikolaos Lafioniatis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luca Solca aktuelle Exportdaten für Schweizer Uhren. Im Juli hätten die Ausfuhren unter dem Einfluss der US-Zollpolitik gestanden, denn im Vorfeld der später eingeführten Zölle habe es Hamsterkäufe gegeben, schrieb er. Aktien mit der höchsten Abhängigkeit von diesem Geschäft seien Watches of Switzerland und Swatch, während der Einfluss auf Richemont und LVMH geringeren Ausmaßes sei./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
Unternehmen:
Richemont
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
145.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
134.25 CHF
Abst. Kursziel*:
8.01%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
134.37 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
7.91%
Analyst Name::
Nikolaos Lafioniatis
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
11:41
|Swatch- und Richemont-Aktien dennoch tiefer: Starke US-Nachfrage stützt Uhrenexporte im Juli (AWP)
11:19
|Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Richemont-Aktie (finanzen.ch)
09:29
|Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
20.08.25
|Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
20.08.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
20.08.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
19.08.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|11:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:27
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:27
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.07.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|134.20
|-0.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:36
Bernstein Research
Hermès Outperform
|10:35
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|10:27
Bernstein Research
Richemont Outperform
|09:32
Baader Bank
CTS Eventim Add
|09:31
UBS AG
CTS Eventim Buy
|09:31
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
|09:17
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight