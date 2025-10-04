Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Im abgelaufenen Monat 04.10.2025 17:28:00

Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Airbus SE-Aktie im vergangenen Monat.

Airbus SE Experten haben ihre Einschätzung der Airbus SE-Aktie veröffentlicht.

9 Analysten empfehlen die Airbus SE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 218,78 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Airbus SE auf 197,36 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG220,00 EUR11,4730.09.2025
Deutsche Bank AG209,00 EUR5,9026.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.230,00 EUR16,5419.09.2025
UBS AG220,00 EUR11,4716.09.2025
RBC Capital Markets220,00 EUR11,4715.09.2025
RBC Capital Markets200,00 EUR1,3405.09.2025
Jefferies & Company Inc.225,00 EUR14,0005.09.2025
UBS AG220,00 EUR11,4704.09.2025
Jefferies & Company Inc.225,00 EUR14,0001.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Airbus-Aktie im Plus: Aktienrückkauf für Belegschaft gestartet
Airbus-Aktie mit moderaten Verlusten: Juli-Auslieferungszahlen
Airbus-Aktie tiefer: Airbus steigert Gewinn deutlich, bleibt aber hinter Erwartungen zurück

Bildquelle: Airbus,Naiyyer / Shutterstock.com