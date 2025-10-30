Airbus SE-Analyse: Airbus SE-Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 223 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Douglas S Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass dies auch wieder im Februar bei der nächsten Zahlenvorlage so sein wird. Airbus bleibe eine kostengünstige Möglichkeit, um vom starken Zyklus in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie zu profitieren.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 15:21 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2.7 Prozent auf 213.90 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 14.54 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188’635 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 41.6 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

