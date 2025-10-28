Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’519 -0.4%  SPI 17’295 -0.3%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’309 0.3%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5’711 0.6%  Gold 3’929 -1.6%  Bitcoin 90’776 0.1%  Dollar 0.7946 -0.1%  Öl 65.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis: Auf tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht
Danone-Aktie: Wachstum in Asien treibt Umsatz, Ausblick bekräftigt
Roche: Positive Ergebnisse zu Gazyva/Gazyvaro gegen Nierenkrankheit bei Kindern
Novartis-Aktie: Wachstum verlangsamt sich nach starkem Jahresstart
NVIDIA-Aktie: Musks xAI treibt Nachfrage nach High-End-Chips mit Milliardenvertrag an
Suche...
Plus500 Depot

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 08:27:36

Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen

Air Liquide
159.10 CHF 0.01%
Kaufen Verkaufen

PARIS (awp international) - Der Linde-Rivale Air Liquide hat im dritten Quartal dem schwierigen Wirtschaftsumfeld getrotzt. Allerdings ging der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September alleine wegen ungünstiger Wechselkurse um 2,4 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro zurück, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Paris mitteilte.

Auf vergleichbarer Basis - Währungseffekte und die Folgen des Weiterreichens gesunkener Energiepreise an die Kunden ausgeklammert - legten die Erlöse um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei der Wachstumstreiber. Die Entwicklung fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus.

"Air Liquide hat erneut eine sehr solide Leistung erbracht und seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt", sagte Unternehmenschef Francois Jackow. Wie bereits in der ersten Jahreshälfte sei der Umsatz trotz eines schwierigen Umfelds organisch angestiegen.

Für 2025 nimmt sich die Unternehmensführung um Air-Liquide-Chef Jackow weiterhin eine Steigerung der operativen Gewinnmarge vor. Diese hatte 2024 um 1,50 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent zugelegt./mne/err/stk