Add von Baader Bank für Givaudan-Aktie

Die Baader Bank hat Givaudan nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 4230 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Insgesamt untermauerten die Resultate aber die Widerstandsfähigkeit und Attraktivität der Schweizer innerhalb der Branche.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Givaudan-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:21 Uhr rutschte die Givaudan-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 5.6 Prozent auf 3’622.00 CHF ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16.79 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 17’157 Givaudan-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 7.0 Prozent abwärts. Die Givaudan-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 08:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.