Givaudan Aktie

3’415.00
CHF
40.00
CHF
1.19 %
10:08:44
SWX
20.08.2025 07:59:47

Givaudan Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan auf "Neutral" belassen. Die seit Jahresbeginn gesunkenen Rohstoffpreise ließen auch für 2026 eine rückläufige Entwicklung erwarten, schrieb Charles Eden in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick für die europäischen Aromen- und Duftstoffhersteller. Die Rohstoffkosten machten für die Branche einen Großteil der operativen Aufwendungen aus, noch vor den Personalkosten. Bei Givaudan, Symrise und DSM-Firmenich rechnet er für das kommende Jahr ebenso wie bei Kerry mit deren Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese Annahmen berücksichtigten allerdings noch keine Auswirkungen der US-Zollpolitik, welche die Kosten erhöhen könnten, betonte der Experte./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’375.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’401.68 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
* Zum Zeitpunkt der Analyse

