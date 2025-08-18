|Kurse + Charts + Realtime
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan auf "Neutral" belassen. Die seit Jahresbeginn gesunkenen Rohstoffpreise ließen auch für 2026 eine rückläufige Entwicklung erwarten, schrieb Charles Eden in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick für die europäischen Aromen- und Duftstoffhersteller. Die Rohstoffkosten machten für die Branche einen Großteil der operativen Aufwendungen aus, noch vor den Personalkosten. Bei Givaudan, Symrise und DSM-Firmenich rechnet er für das kommende Jahr ebenso wie bei Kerry mit deren Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese Annahmen berücksichtigten allerdings noch keine Auswirkungen der US-Zollpolitik, welche die Kosten erhöhen könnten, betonte der Experte./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’375.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’401.68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
