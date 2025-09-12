Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meme-Rally 12.09.2025 10:36:08

Nachrichtenflut sorgt für Kursrally: Wie sich die Opendoor-Aktie am Freitag präsentiert

Nachrichtenflut sorgt für Kursrally: Wie sich die Opendoor-Aktie am Freitag präsentiert

Kaum eine Aktie spaltet die Anlegergemüter derzeit wie die des digitalen Immobilienmarktplatzes Opendoor Technologies.

Opendoor Technologies
8.30 CHF 28.39%
Kaufen Verkaufen
• Kursrally von über 550 % seit Jahresstart
• Führungswechsel mit KI- und Gründer-Rückkehr schürt Vertrauen
• Fed-Zinsentscheidung als möglicher Katalysator

Die Rally der Opendoor-Aktie sucht derzeit ihresgleichen: Seit Jahresstart ging es für den Anteilsschein an der NASDAQ um satte 558 Prozent nach oben. Dabei reagieren Marktteilnehmer mit massiven Käufen auf kleinste Nachrichten von Unternehmensseite: Dass Opendoor am Donnerstag eine wahre Nachrichtenflut auf die Märkte losliess, brachte schlussendlich ein Plus von 79,52 Prozent auf 10,52 US-Dollar mit sich. Vorbörslich scheint die Rally am Freitag unterdessen etwas an Schwung zu verlieren, dennoch geht es an NASDAQ weitere 0,86 Prozent auf 10,61 US-Dollar nach oben.

Radikaler Führungswechsel befeuert Anlegeroptimismus

Wie am Vortag bekannt wurde, holt sich das Unternehemn mit Kaz Nejatian einen Manager mit ausgeprägter KI- und Online-Expertise ins Boot - ein deutliches Signal für Investoren, dass Opendoor sein Geschäftsmodell modernisieren will. Besonders die gleichzeitige Rückkehr der Gründer Keith Rabois und Eric Wu in den Vorstand wird als Vertrauensbeweis interpretiert, der die Zuversicht in die Zukunftsfähigkeit des Online-Immobilienportals stärkt.

Die Rückkehr der Unternehmensgründer ist für Marktteilnehmer offenbar als Zeichen einer strategischen Neuausrichtung zu deuten, die frischen Wind in das Geschäftsmodell bringen könnte. Anleger spekulieren auf innovative Ansätze, die Opendoors Position im hart umkämpften Online-Immobilienmarkt stärken könnten.

Zinsentscheidung der Fed könnte weiteren Schub bringen

Die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche könnte für die Opendoor-Aktie zum nächsten Katalysator werden. Marktbeobachter erwarten eine mögliche Leitzinssenkung um 0,5 Prozentpunkte, was dem Immobiliensektor generell Auftrieb verleihen würde. Für Opendoor als digitalen Immobilienhändler hätte eine solche Entscheidung besonders positive Auswirkungen, da niedrigere Zinsen tendenziell zu höherer Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt führen. Analysten sehen hierin einen potenziellen Wachstumstreiber, der dem Unternehmen nach Jahren der Herausforderungen neue Nachfrageimpulse bescheren könnte.

Trotz Euphorie: Geschäftsmodell bleibt "unbewiesen"

Trotz der beeindruckenden Kursgewinne mahnen Experten zur Vorsicht. Das Geschäftsmodell von Opendoor, das auf den digitalen Kauf und Verkauf von Immobilien setzt, gilt weiterhin als "unbewiesen" und stark abhängig von makroökonomischen Faktoren. Die hohe Volatilität der Aktie spiegelt diese Unsicherheit wider. Während der Führungswechsel kurzfristig für Euphorie sorgt, wird die langfristige Entwicklung massgeblich davon abhängen, ob das neue Management tatsächlich eine nachhaltige Strategie implementieren kann, die das Unternehmen profitabel macht. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob der Optimismus der Anleger gerechtfertigt ist oder ob die Rally primär spekulativ getrieben bleibt.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Around the World Photos / Shutterstock.com,Opendoor

