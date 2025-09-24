|Neuer Standort
|
24.09.2025 14:06:00
ABB investiert Millionen in neues Werk - Aktie leichter
ABB hat in Nottingham (UK) ein neues Forschungs- und Produktionszentrum für Erdungs- und Blitzschutzlösungen eröffnet.
Mit dem neuen Standort reagiert ABB auf die weltweit steigende Nachfrage nach Schutzsystemen für Gebäude, Rechenzentren, erneuerbare Energien und kritische Infrastrukturen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch hiess. Über 100 Mitarbeitende sind in dem 8800 Quadratmeter grossen Werk beschäftigt.
Das Kompetenzzentrum für Blitzschutztechnologien umfasst neben der Fertigung auch Labors, Testeinrichtungen und Entwicklungsbereiche für die Furse-Produkte von ABB. Diese Produktreihe beinhaltet Erdungssysteme, Blitzschutzbauteile und Überspannungsschutzgeräte. Von Nottingham aus sollen mehr als 60 Länder beliefert werden.
Die ABB-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,95 Prozent auf 56,56 Franken nach.
jl/cg
Zürich (awp)
