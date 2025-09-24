Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.09.2025 
Neuer Standort 24.09.2025 14:06:00

ABB investiert Millionen in neues Werk - Aktie leichter

ABB investiert Millionen in neues Werk - Aktie leichter

ABB hat in Nottingham (UK) ein neues Forschungs- und Produktionszentrum für Erdungs- und Blitzschutzlösungen eröffnet.

Der Technologiekonzern investierte dafür 27 Millionen britische Pfund (rund 29 Millionen Franken).

Mit dem neuen Standort reagiert ABB auf die weltweit steigende Nachfrage nach Schutzsystemen für Gebäude, Rechenzentren, erneuerbare Energien und kritische Infrastrukturen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch hiess. Über 100 Mitarbeitende sind in dem 8800 Quadratmeter grossen Werk beschäftigt.

Das Kompetenzzentrum für Blitzschutztechnologien umfasst neben der Fertigung auch Labors, Testeinrichtungen und Entwicklungsbereiche für die Furse-Produkte von ABB. Diese Produktreihe beinhaltet Erdungssysteme, Blitzschutzbauteile und Überspannungsschutzgeräte. Von Nottingham aus sollen mehr als 60 Länder beliefert werden.

Die ABB-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,95 Prozent auf 56,56 Franken nach.

jl/cg

Zürich (awp)

