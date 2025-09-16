Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kapazitätenausbau 16.09.2025 14:38:37

ABB-Aktie stabil: Konzern investiert Millionenbetrag Dollar in den USA

Der Technologiekonzern ABB baut seine Kapazitäten in Übersee weiter aus.

Insgesamt sollen rund 110 Millionen US-Dollar in vier Produktionsstätten in den USA und in Puerto Rico investiert werden.

Die Mittel für den Ausbau von Forschung, Entwicklung und Fertigung sollen noch im laufenden Jahr ausgegeben werden, wie ABB am Dienstag mitteilte. Sie seien eine Reaktion auf die steigende Nachfrage in Schlüsselsektoren wie Rechenzentren und Stromnetzen.

Wegen der im ersten Halbjahr 2025 in den USA um rund 30 bis 40 Prozent gestiegenen Strompreise für den Grosshandel würden sich die Kunden verstärkt auf die Verbesserung der Energie-Effizienz und der Verfügbarkeit der Anlagen fokussieren, um so die Kosten zu senken.

Jeweils 30 Millionen Franken werden in Werke in Richmond, Virginia sowie in Arecibo auf Puerto Rico investiert. Dabei schafft ABB gleichzeitig gegen 200 neue Arbeitsplätze. Die in Arecibo hergestellten Technologien sind für Industrie- und Gewerbebetriebe in den USA bestimmt und umfassen Leistungsschalter und Schaltgeräte sowie elektrische Komponenten unter anderem zur Stromverteilung.

15 Millionen Dollar steckt ABB in den Standort Senatobia in Mississippi, wo eine neue Produktionslinie für den Emax3, einen neuen offenen Leistungsschalter, errichtet wird. Weitere 35 Millionen soll die Erhöhung der Kapazität am Standort Pinetops in North Carolina kosten.

ABB hatte von 2022 bis 2024 bereits rund 500 Millionen US-Dollar ins US-Geschäft investiert.

Die ABB-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,04 Prozent tiefer bei 56,70 Franken.

cf/jb

Zürich (awp)

