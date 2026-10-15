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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

607.00
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09:59:54
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15.10.2026 07:53:15

Zurich Insurance Hold

Zurich Insurance
606.84 CHF 2.35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 520 auf 620 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der erfolgreichen Übernahme von Beazley durch Zurich passte Analyst Philip Kett am Mittwoch sein Bewertungsmodell an. Damit berücksichtigt er den Ausgang der Transaktion und die zur Finanzierung nötige Kapitalerhöhung. Kapital- und Kostensynergien dürften 2027 und 2028 zum Tragen kommen. Zusätzliches Aufwärtspotenzial sieht er bei Synergien in der Rückversicherung. Vorsichtiger beurteilt er die kurzfristigen Risiken bei der Mitarbeiterbindung sowie die langfristigen Aussichten auf Umsatzsynergien./rob/AWP/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
620.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
591.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
4.80%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
606.84 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2.17%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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