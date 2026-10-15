Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 520 auf 620 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der erfolgreichen Übernahme von Beazley durch Zurich passte Analyst Philip Kett am Mittwoch sein Bewertungsmodell an. Damit berücksichtigt er den Ausgang der Transaktion und die zur Finanzierung nötige Kapitalerhöhung. Kapital- und Kostensynergien dürften 2027 und 2028 zum Tragen kommen. Zusätzliches Aufwärtspotenzial sieht er bei Synergien in der Rückversicherung. Vorsichtiger beurteilt er die kurzfristigen Risiken bei der Mitarbeiterbindung sowie die langfristigen Aussichten auf Umsatzsynergien./rob/AWP/ajx/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Fallender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
620.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
591.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
606.84 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.17%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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