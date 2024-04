NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Absatz des Online-Modehändlers dürfte um 1 Prozent gestiegen sein, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erwartete operative Ergebnis bezifferte sie auf 27 Millionen Euro, verglichen mit der Konsensschätzung von 20 Millionen Euro./edh/gl;