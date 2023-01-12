Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
100.00CHF
-3.45CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 10:56:01
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Umsatzentwicklung des Online-Händlers sorge für Zuversicht, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstagabend./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.38 €
|
Abst. Kursziel*:
79.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.01%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zalando
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
11:49
|Zalando-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Zalando-Aktie hebt ab: Im 3. Quartal zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht (Dow Jones)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
06.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Zalando
|11:13
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Zalando Buy
|UBS AG
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:13
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Zalando Buy
|UBS AG
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:13
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|100.00
|-3.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|12:22
|
UBS AG
BioNTech Neutral
|12:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
ABB Neutral
|12:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Zalando Buy
|12:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Heidelberg Materials Buy
|12:11
|
DZ BANK
DHL Group Kaufen
|12:10
|
DZ BANK
Siemens Healthineers Kaufen