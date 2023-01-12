Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

100.00
CHF
-3.45
CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
07.11.2025 10:56:01

Zalando Buy

Zalando
21.80 CHF -5.24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Umsatzentwicklung des Online-Händlers sorge für Zuversicht, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.38 € 		Abst. Kursziel*:
79.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83.01%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

