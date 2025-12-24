NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|
24.12.2025 22:33:54
Mittwochshandel in New York: Dow Jones letztendlich fester
So bewegte sich der Dow Jones am Mittwoch zum Handelsende.
Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich ein Plus in Höhe von 0.60 Prozent auf 48’731.16 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.927 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.251 Prozent auf 48’320.59 Punkte an der Kurstafel, nach 48’442.41 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48’386.59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48’771.32 Punkten erreichte.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’448.27 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Wert von 46’121.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43’297.03 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 14.95 Prozent aufwärts. Bei 48’886.86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 4.64 Prozent auf 60.00 USD), Merck (+ 1.34 Prozent auf 106.45 USD), Walt Disney (+ 1.11 Prozent auf 114.48 USD), Goldman Sachs (+ 1.01 Prozent auf 910.78 USD) und Verizon (+ 1.00 Prozent auf 40.32 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-0.32 Prozent auf 188.61 USD), Chevron (-0.01 Prozent auf 150.50 USD), Cisco (+ 0.00 Prozent auf 78.02 USD), Amazon (+ 0.10 Prozent auf 232.38 USD) und 3M (+ 0.12 Prozent auf 160.34 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’337’589 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.786 Bio. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
