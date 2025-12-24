Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9288 0.0%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’480 -0.1%  Bitcoin 69’306 0.7%  Dollar 0.7884 0.1%  Öl 62.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Tesla11448018Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
Anthropic-Aktie voraus? ChatGPT-Konkurrent bereitet sich wohl auf Mega-IPO vor
Erste Group Bank-Aktie: Santander-Deal in Polen steht kurz vor dem Abschluss
Saxo Predictions 2026: Zündet der SpaceX-Börsengang die nächste Stufe der Weltraumwirtschaft?
Anleihen-Anlagestrategien: Die wesentlichen Unterschiede zwischen Rentenfonds und Anleihen-ETFs
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 24.12.2025 22:33:54

Mittwochshandel in New York: Dow Jones letztendlich fester

Mittwochshandel in New York: Dow Jones letztendlich fester

So bewegte sich der Dow Jones am Mittwoch zum Handelsende.

NVIDIA
148.05 CHF 1.71%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich ein Plus in Höhe von 0.60 Prozent auf 48’731.16 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.927 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.251 Prozent auf 48’320.59 Punkte an der Kurstafel, nach 48’442.41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48’386.59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48’771.32 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’448.27 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Wert von 46’121.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43’297.03 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 14.95 Prozent aufwärts. Bei 48’886.86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 4.64 Prozent auf 60.00 USD), Merck (+ 1.34 Prozent auf 106.45 USD), Walt Disney (+ 1.11 Prozent auf 114.48 USD), Goldman Sachs (+ 1.01 Prozent auf 910.78 USD) und Verizon (+ 1.00 Prozent auf 40.32 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-0.32 Prozent auf 188.61 USD), Chevron (-0.01 Prozent auf 150.50 USD), Cisco (+ 0.00 Prozent auf 78.02 USD), Amazon (+ 0.10 Prozent auf 232.38 USD) und 3M (+ 0.12 Prozent auf 160.34 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’337’589 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.786 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Merck Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie zieht kräftig an: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Abend gestärkt
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
Alphabet-Aktie schwächelt: Strategischer Kauf von Intersect soll US-Energieinfrastruktur sichern
Ruhe vor Weihnachten: SMI schliesst nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester
NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von NEL ASA
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von SAP SE

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 48’731.16 0.60%

finanzen.net News

Datum Titel
19:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - S&P 500 erreicht Rekordhoch
19:15 Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - S&P 500 erreicht Rekordhoch
19:12 Gold & Silber auf Allzeithoch - Bitcoin ohne Bewegung
19:06 Warum sich die Ölpreise kaum vom Fleck bewegen
18:09 Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - nur wenige Börsen geöffnet
17:58 US-Anleihen: Gewinne - Datenarmut
19:00 Sanofi-Aktie: Sanofi will US-Spezialisten Dynavax für Milliardenbetrag übernehmen
17:37 BP-Aktie: BP kassiert Milliarden Dollar für Castrol-Anteile
17:50 Devisen im Blick: Euro fällt zum Dollar - das ist der Grund
17:22 WDH/Devisen: Eurokurs nahezu unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,1787 US-Dollar