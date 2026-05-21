Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.55 Prozent fester bei 50’285.66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20.393 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.32 Prozent auf 49’348.83 Punkte an der Kurstafel, nach 50’009.35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50’381.41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’697.47 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1.63 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.04.2026, bei 49’149.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49’625.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wurde der Dow Jones auf 41’860.44 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.93 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50’512.79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 12.43 Prozent auf 252.97 USD), Cisco (+ 3.37 Prozent auf 118.20 USD), Honeywell (+ 2.95 Prozent auf 223.80 USD), Merck (+ 2.55 Prozent auf 115.88 USD) und Amgen (+ 1.76 Prozent auf 337.42 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walmart (-7.27 Prozent auf 121.34 USD), Salesforce (-2.10 Prozent auf 176.31 USD), NVIDIA (-1.77 Prozent auf 219.51 USD), Boeing (-1.17 Prozent auf 219.61 USD) und Caterpillar (-0.76 Prozent auf 865.95 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 49’386’052 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.65 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch