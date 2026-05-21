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Index im Fokus 21.05.2026 22:33:47

Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Der NASDAQ 100 wagte sich am vierten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.20 Prozent stärker bei 29’357.27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.504 Prozent auf 29’150.13 Punkte an der Kurstafel, nach 29’297.70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’463.49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29’040.04 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.380 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 26’479.47 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 25’012.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’080.36 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.47 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 29’678.89 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 17.29 Prozent auf 62.34 USD), Arm (+ 16.16 Prozent auf 298.23 USD), QUALCOMM (+ 5.38 Prozent auf 213.41 USD), Copart (+ 4.12 Prozent auf 34.40 USD) und Micron Technology (+ 4.11 Prozent auf 762.10 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intuit (-20.02 Prozent auf 307.07 USD), Walmart (-7.27 Prozent auf 121.34 USD), Atlassian (-4.70 Prozent auf 82.18 USD), Workday (-3.76 Prozent auf 121.85 USD) und Adobe (-3.66 Prozent auf 244.10 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 49’386’052 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie weist mit 3.51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6.82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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