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21.05.2026 22:33:47
Börse New York in Grün: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen
Heute hielten sich die Anleger in New York zurück.
Schlussendlich schloss der S&P 500 am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 7’445.72 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.130 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.422 Prozent auf 7’401.64 Punkte an der Kurstafel, nach 7’432.97 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7’465.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’389.48 Punkten lag.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0.413 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’064.01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’909.51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’844.61 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.56 Prozent zu Buche. Bei 7’517.12 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Advance Auto Parts (+ 14.40 Prozent auf 58.62 USD), Ralph Lauren A (+ 13.87 Prozent auf 374.90 USD), IBM (+ 12.43 Prozent auf 252.97 USD), Lumentum (+ 11.11 Prozent auf 964.50 USD) und Sandisk (+ 10.75 Prozent auf 1’542.24 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Intuit (-20.02 Prozent auf 307.07 USD), EchoStar A (-9.42 Prozent auf 128.44 USD), Walmart (-7.27 Prozent auf 121.34 USD), Deere (-5.19 Prozent auf 531.35 USD) und Valero Energy (-5.00 Prozent auf 241.09 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 49’386’052 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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