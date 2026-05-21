Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’446 0.4%  SPI 18’973 0.1%  Dow 50’286 0.6%  DAX 24’607 -0.5%  Euro 0.9142 -0.1%  EStoxx50 5’960 -0.3%  Gold 4’544 0.0%  Bitcoin 61’171 0.3%  Dollar 0.7868 0.0%  Öl 105.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Swiss Re12688156Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hexensabbat an der Börse: Warum Derivatemärkte viermal jährlich verrücktspielen
UBS sieht starkes Aufwärtspotenzial für Goldpreis und Silber bis Jahresende
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
Micron-Aktie zieht an: Angehobener Ausblick stellt neue Rekorde in Aussicht
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Suche...
eToro entdecken

Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 21.05.2026 22:33:47

Börse New York in Grün: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Börse New York in Grün: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

Heute hielten sich die Anleger in New York zurück.

Valero Energy
200.78 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich schloss der S&P 500 am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 7’445.72 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.130 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.422 Prozent auf 7’401.64 Punkte an der Kurstafel, nach 7’432.97 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7’465.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’389.48 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0.413 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’064.01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’909.51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’844.61 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.56 Prozent zu Buche. Bei 7’517.12 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Advance Auto Parts (+ 14.40 Prozent auf 58.62 USD), Ralph Lauren A (+ 13.87 Prozent auf 374.90 USD), IBM (+ 12.43 Prozent auf 252.97 USD), Lumentum (+ 11.11 Prozent auf 964.50 USD) und Sandisk (+ 10.75 Prozent auf 1’542.24 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Intuit (-20.02 Prozent auf 307.07 USD), EchoStar A (-9.42 Prozent auf 128.44 USD), Walmart (-7.27 Prozent auf 121.34 USD), Deere (-5.19 Prozent auf 531.35 USD) und Valero Energy (-5.00 Prozent auf 241.09 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 49’386’052 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ralph Lauren Corp (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ralph Lauren Corp (A)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:51 UBS Logo UBS KeyInvest: Guru-Index - Von den Besten lernen
13:50 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
09:20 Schwergewichte bremsen SMI kräftig ein
09:03 Marktüberblick: Technologiewerte nach NVIDIA-Vorschusslorbeeren gesucht
20.05.26 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’983.21 19.85 BVLSMU
Short 14’286.99 13.81 SC8BIU
Short 14’804.30 8.93 S6CB3U
SMI-Kurs: 13’446.43 21.05.2026 17:31:52
Long 12’885.41 19.42 SE2BZU
Long 12’612.24 13.96 SYTBRU
Long 12’072.80 8.96 SGSB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie leichter
Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Aktien von Marvell und Intel profitieren schon vor den NVIDIA-Zahlen
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung

Top-Rankings

NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
Diese US-Aktien stehen bei NVIDIA im 1. Quartal 2026 im Fokus
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’445.72 0.17%