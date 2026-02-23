Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’871 0.1%  SPI 19’052 -0.2%  Dow 48’886 -1.5%  DAX 24’992 -1.1%  Euro 0.9131 0.0%  EStoxx50 6’114 -0.3%  Gold 5’208 2.0%  Bitcoin 50’099 -4.0%  Dollar 0.7739 -0.1%  Öl 71.4 -0.4% 
Marktbericht 23.02.2026 20:03:37

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt ab

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt ab

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.30 Prozent auf 24’687.64 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.308 Prozent tiefer bei 24’935.51 Punkten, nach 25’012.62 Punkten am Vortag.

Bei 24’984.82 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24’618.23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’605.47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’239.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 21’614.08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 2.06 Prozent ein. Bei 26’165.08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24’387.47 Zähler.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PayPal (+ 5.77 Prozent auf 37.51 EUR), Walmart (+ 2.97 Prozent auf 126.64 USD), Mondelez (+ 2.79 Prozent auf 60.44 USD), Baker Hughes (+ 2.67 Prozent auf 63.87 USD) und Biogen (+ 1.95 Prozent auf 195.77 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Datadog A (-10.84 Prozent auf 103.13 USD), CrowdStrike (-10.69 Prozent auf 347.04 USD), Zscaler (-10.13 Prozent auf 143.57 USD), AppLovin (-9.48 Prozent auf 378.99 USD) und Atlassian (-8.23 Prozent auf 69.73 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’957’463 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.923 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.90 19.94 S4BB8U
Short 14’720.29 13.86 SZEB1U
Short 15’259.68 8.97 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’871.06 23.02.2026 17:31:03
Long 13’277.48 19.25 SZGB5U
Long 12’999.89 14.00 SGYBGU
Long 12’440.51 8.97 S5CBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

