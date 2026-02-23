|Marktbericht
23.02.2026 20:03:37
Montagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt ab
Das macht der NASDAQ 100 aktuell.
Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.30 Prozent auf 24’687.64 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.308 Prozent tiefer bei 24’935.51 Punkten, nach 25’012.62 Punkten am Vortag.
Bei 24’984.82 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24’618.23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’605.47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’239.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 21’614.08 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 2.06 Prozent ein. Bei 26’165.08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24’387.47 Zähler.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PayPal (+ 5.77 Prozent auf 37.51 EUR), Walmart (+ 2.97 Prozent auf 126.64 USD), Mondelez (+ 2.79 Prozent auf 60.44 USD), Baker Hughes (+ 2.67 Prozent auf 63.87 USD) und Biogen (+ 1.95 Prozent auf 195.77 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Datadog A (-10.84 Prozent auf 103.13 USD), CrowdStrike (-10.69 Prozent auf 347.04 USD), Zscaler (-10.13 Prozent auf 143.57 USD), AppLovin (-9.48 Prozent auf 378.99 USD) und Atlassian (-8.23 Prozent auf 69.73 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’957’463 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.923 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten
In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
