WACKER CHEMIE 80.55 CHF -1.63% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi hob in einem Ausblick vom Mittwochabend seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal deutlich an. Damit spiegele er die Erwartung einer weitgehend gleichbleibenden Entwicklung gegenüber dem Vorquartal wider, wie vom Unternehmen angedeutet./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.