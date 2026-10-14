WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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15.10.2026 13:10:57
WACKER CHEMIE Underweight
WACKER CHEMIE
80.55 CHF -1.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi hob in einem Ausblick vom Mittwochabend seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal deutlich an. Damit spiegele er die Erwartung einer weitgehend gleichbleibenden Entwicklung gegenüber dem Vorquartal wider, wie vom Unternehmen angedeutet./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
85.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-27.82%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
86.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28.16%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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