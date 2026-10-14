Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’257 0.9%  SPI 20’115 0.8%  Dow 51’565 -0.1%  DAX 25’238 -0.2%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 6’152 -0.6%  Gold 4’144 0.9%  Bitcoin 67’031 -1.3%  Dollar 0.8306 -0.5%  Öl 104.5 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

79.75
CHF
-0.20
CHF
-0.25 %
14:39:40
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 13:10:57

WACKER CHEMIE Underweight

WACKER CHEMIE
80.55 CHF -1.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi hob in einem Ausblick vom Mittwochabend seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal deutlich an. Damit spiegele er die Erwartung einer weitgehend gleichbleibenden Entwicklung gegenüber dem Vorquartal wider, wie vom Unternehmen angedeutet./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
85.90 € 		Abst. Kursziel*:
-27.82%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
86.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28.16%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten