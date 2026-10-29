WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzern habe mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die eigene Planung um 3 Prozent übertroffen und die Prognosespanne nach oben hin eingeengt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Deren Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal nun eine bessere Entwicklung als von ihm erwartet, liege aber unter dem Konsens./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85.05 €
|
Abst. Kursziel*:
9.35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.33%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
07:27
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