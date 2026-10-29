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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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29.10.2026 10:42:51

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
79.12 CHF 2.94%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzern habe mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die eigene Planung um 3 Prozent übertroffen und die Prognosespanne nach oben hin eingeengt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Deren Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal nun eine bessere Entwicklung als von ihm erwartet, liege aber unter dem Konsens./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85.05 € 		Abst. Kursziel*:
9.35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.33%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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