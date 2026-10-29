WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die Erkenntnisse aus dem dritten Quartal an. Änderungen an den Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) seien aber begrenzten Umfangs. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich nun bis Dezember 2028./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
86.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-28.28%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
83.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25.53%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
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Aktien in diesem Artikel
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