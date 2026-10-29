WACKER CHEMIE 78.14 CHF 1.67% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die Erkenntnisse aus dem dritten Quartal an. Änderungen an den Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) seien aber begrenzten Umfangs. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich nun bis Dezember 2028./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.