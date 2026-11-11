MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63.80 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.674 WACKER CHEMIE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’258.62 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 10.11.2026 auf 80.30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25.86 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich jüngst auf 3.96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der WACKER CHEMIE-Aktie fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das WACKER CHEMIE-Papier bei 90.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch