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25.11.2026 10:02:18
MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Zur Schlussglocke waren WACKER CHEMIE-Anteile an diesem Tag 158.65 EUR wert. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.630 WACKER CHEMIE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 47.84 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 24.11.2026 auf 75.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52.16 Prozent verringert.
WACKER CHEMIE war somit zuletzt am Markt 3.91 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.04.2006. Die WACKER CHEMIE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 90.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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