|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|WACKER CHEMIE-Investment
|
18.11.2026 10:02:06
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen WACKER CHEMIE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurde die WACKER CHEMIE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 120.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 82.781 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (80.20 EUR), wäre das Investment nun 6’639.07 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 33.61 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 3.99 Mrd. Euro. Der WACKER CHEMIE-Börsengang fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Anteils belief sich damals auf 90.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11.11.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|16.11.26
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|11.11.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|11.11.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.