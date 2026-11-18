Vor 3 Jahren wurde die WACKER CHEMIE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 120.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 82.781 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (80.20 EUR), wäre das Investment nun 6’639.07 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 33.61 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 3.99 Mrd. Euro. Der WACKER CHEMIE-Börsengang fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Anteils belief sich damals auf 90.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch