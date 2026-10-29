WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 104 auf 85 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Sebastian Bray sieht 2027 kaum Aussichten für eine klare operative Ergebnissteigerung, wie er am Donnerstagabend schrieb. Das Polysilicium-Geschäft habe zwar noch seinen Reiz, Wacker habe aber den Löwenanteil neuer Kapazitäten am Start und bei anderen großen Akteuren der Halbleiter-Zulieferkette habe die Kurskorrektur bereits begonnen./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
86.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.91%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|WACKER CHEMIE Buy
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|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
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|WACKER CHEMIE Underweight
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|WACKER CHEMIE Underweight
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|WACKER CHEMIE Underweight
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
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