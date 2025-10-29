WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 08:38:57
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE
62.31 CHF -1.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe über seinen und den Marktschätzungen gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Dafür verantwortlich seien aber Randbereiche und das Ebitda werde jetzt im Gesamtjahr am unteren Ende der Spanne prognostiziert. Er erwartet die Aktien unter Druck./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.03%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:54
|Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen (AWP)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
07:26