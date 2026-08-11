Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Vossloh-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 56,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 56,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 2'183 Stück.

Bei einem Wert von 94,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 66,31 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 55,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,94 Prozent.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Vossloh liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395.60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 331.50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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