Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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11.08.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagmittag höher
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 56,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 57,10 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 56,95 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5'898 Vossloh-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,17 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 1,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 äusserte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 395.60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Vossloh dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2026 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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