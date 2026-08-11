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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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11.08.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Dienstagnachmittag zu

Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Dienstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 58,15 EUR.

Vossloh
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Um 16:28 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 58,15 EUR nach oben. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,25 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8'403 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 94,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,17 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,60 EUR ab. Mit Abgaben von 4,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 1,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,34 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,57 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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