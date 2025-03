NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia vor den am 19. März erwarteten Jahreszahlen für 2024 auf "Overweight" belassen. Der Fokus werde auf der Portfoliobewertung und dem Mietwachstum des Wohnimmobilienkonzerns liegen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Thema Fremdkapitalkosten und deren Auswirkungen auf den operativen freien Cashflow 2025 dürfte von Interesse sein. Angesichts der Ankündigung eines Infrastrukturfonds in Deutschland dürfte das Entwicklungspotenzial für neue Immobilien Thema sein./ck/ngu;